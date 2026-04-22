Estorsione e ordigno artigianale in casa, due arresti a Macomer

Operazione dei Carabinieri a Macomer, dove un uomo di 49 anni con precedenti penali e una donna di 47 anni sono stati arrestati con l’accusa di estorsione e detenzione di materiale esplodente.

L’intervento dei militari della Compagnia locale è scattato in seguito alla denuncia di una vittima, che ha riferito di essere sottoposta a minacce e richieste di denaro legate a un debito di droga contratto proprio con i due indagati.

Dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione nel luogo stabilito per l’incontro. Qui la vittima ha consegnato ai presunti estorsori una somma di 260 euro, sotto lo sguardo degli investigatori della Stazione di Macomer e dell’Aliquota operativa, che hanno documentato l’intera scena.

Subito dopo lo scambio, i militari sono intervenuti fermando i due sospetti, trovati ancora in possesso del denaro appena ricevuto. La successiva perquisizione domiciliare ha portato a un ulteriore e più grave sviluppo: all’interno dell’abitazione, in una camera da letto, è stato rinvenuto un ordigno artigianale dotato di miccia, del peso di circa 150 grammi.

Il materiale è stato immediatamente sequestrato, mentre per i due indagati è scattato l’arresto in flagranza di reato. Al termine delle formalità, i due sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare le loro responsabilità e gli sviluppi dell’indagine.

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