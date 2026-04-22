A Carbonia un 33enne evade dai domiciliari e viene arrestato dai Carabinieri durante un controllo

Carbonia, in giro per il paese ma era ai domiciliari: arrestato

È stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Per questo motivo un 33enne è stato arrestato dai Carabinieri a Carbonia nel corso di un controllo serale.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, si trovava in regime di detenzione domiciliare dallo scorso febbraio, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

Durante un servizio di perlustrazione mirato al monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive, i militari della Stazione locale hanno accertato la presenza del 33enne all’esterno della sua abitazione. L’uomo non era in possesso di alcuna autorizzazione che giustificasse l’allontanamento, risultando quindi in palese violazione delle prescrizioni imposte.

Una volta accertata l’infrazione, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto per il reato di evasione. Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari presso la propria residenza.

L’uomo dovrà ora comparire davanti al Tribunale di Cagliari, dove è prevista l’udienza di convalida con rito direttissimo nella mattinata odierna.

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