Carburanti, controlli in provincia di Oristano: irregolare 1 distributore su 3

Controlli a tappeto sui distributori di carburante nella provincia di Oristano, dove il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha rafforzato le attività ispettive per tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato.

Negli ultimi mesi, le Fiamme Gialle hanno monitorato numerosi impianti di distribuzione con l’obiettivo di verificare la corrispondenza tra i prezzi esposti e quelli effettivamente applicati alla pompa, oltre alla corretta comunicazione delle tariffe al sistema Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’attività di controllo si è concentrata anche sulle variazioni di prezzo, in particolare nei periodi successivi a modifiche delle accise, per prevenire eventuali rincari ingiustificati o fenomeni speculativi.

Parallelamente, in alcuni casi sono stati effettuati campionamenti del carburante per verificarne la qualità, con analisi mirate a individuare eventuali anomalie, come la presenza eccessiva di zolfo o miscelazioni non consentite, che potrebbero danneggiare i consumatori.

Dai controlli è emerso un dato significativo: circa il 30% dei distributori ispezionati presenta irregolarità. Le verifiche, condotte su tutto il territorio provinciale e nei principali centri, hanno portato all’accertamento di diverse violazioni. In particolare, sono state contestate sanzioni per omessa comunicazione dei prezzi al Ministero, per un importo complessivo pari a 3.600 euro.

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