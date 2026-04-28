Monopattini elettrici, via alla produzione e distribuzione delle targhe anche sull’Isola

Parte ufficialmente la produzione delle nuove targhe per i monopattini elettrici in Italia. Presso lo stabilimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a Foggia, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dato il via alla realizzazione dei primi esemplari di quelli che sono già stati ribattezzati “targhini”.

Le nuove targhe sono state progettate per essere funzionali e poco ingombranti, adattandosi perfettamente al design dei mezzi di micromobilità:

Dimensioni: Estremamente compatte, circa 5 x 6 centimetri.

Codice: Composto da una combinazione alfanumerica di 3 lettere e 3 numeri, che garantirà un’identificazione univoca a livello nazionale.

Applicazione: Facile e veloce, studiata per resistere alle sollecitazioni del manto stradale.

La vera rivoluzione introdotta dalla normativa riguarda la natura stessa della targa: a differenza di quanto avviene per auto e moto, la targa del monopattino sarà personale. Questo significa che il codice identificativo sarà legato direttamente al proprietario e non al singolo mezzo; in caso di cambio del monopattino, l’utente potrà spostare la propria targa sul nuovo veicolo.

La distribuzione delle targhe interesserà capillarmente anche la Sardegna, dove in particolare, nei principali centri urbani dell’isola, l’utilizzo dei monopattini elettrici ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni.

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