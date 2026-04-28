Cagliari-Atalanta, Pisacane: “Per questi colori lotterò fino all’ultimo istante”

"Dobbiamo compattarci ulteriormente e fare il massimo da qui alla fine", ha aggiunto il tecnico rossoblù a margine della vittoria sull'Atalanta

Il Cagliari, con una prova di grande cuore e voglia di vincere, strappa i 3 punti alla Unipol Domus con un rocambolesco 3-2 ai danni dell’Atalanta. I rossoblù si portano così a +8 dal terzultimo posto, a quattro giornate dalla fine del campionato.

“Abbiamo un obiettivo concreto dal 10 luglio: salvarci. Ho sempre detto che abbiamo tutto nelle nostre mani e si è visto. In alcuni momenti abbiamo perso lucidità, ma ora siamo davanti con un buon margine. Dobbiamo compattarci ulteriormente e fare il massimo da qui alla fine”, ha dichiarato il tecnico rossoblù Fabio Pisacane.

“Dedico questa vittoria a tutto il popolo rossoblù, che sento mio. Questo popolo oggi è la mia famiglia: mia moglie, i miei figli e tutti quelli che amano il Cagliari, la dedica è per loro. Sono qui da undici anni e per questi colori lotterò sempre fino all’ultimo istante”.

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