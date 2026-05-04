Cagliari, Ctm attiva le linee 10S e 17S per gli studenti

Ctm attiva le linee 10S e 17S per studenti: collegamenti diretti verso Magistero e liceo Pitagora con autobus elettrici

Novità nel trasporto pubblico a Cagliari, dove il Ctm ha attivato nuovi collegamenti dedicati agli studenti universitari e delle scuole superiori. Da lunedì 4 maggio sono operative le linee sperimentali 10S e 17S, pensate per migliorare l’accessibilità verso i principali poli scolastici e universitari dell’area metropolitana.

La nuova linea 10S collega piazza Repubblica e via Pessina con il Polo del Magistero in via Is Mirrionis, con un tempo di percorrenza di circa 20 minuti. Le partenze sono previste alle 8:00 e 8:45, dal lunedì al sabato nei giorni scolastici, in coincidenza con gli orari di ingresso alle lezioni. Il servizio è effettuato con autobus elettrici ed è consultabile tramite l’app Busfinder.

Novità anche per la linea 17, con l’introduzione della corsa 17S diretta al Liceo Scientifico Pitagora di Selargius. Il collegamento è attivo dal lunedì al sabato e viene effettuato con mezzi da 12 metri.

Le nuove corse sono state presentate dal presidente Fabrizio Rodin e dal direttore generale Bruno Useli. L’iniziativa nasce dal confronto con studenti, istituzioni locali e rappresentanti del territorio, tra cui il Comune di Cagliari e la Città Metropolitana.

“Il confronto con le associazioni studentesche universitarie, il Comune di Cagliari, il delegato alla mobilità della Città Metropolitana Omar Zaher, il Sindaco di Selargius Gigi Concu e i referenti dell’Istituto Pitagora ha prodotto risultati concreti” dichiara Rodin. “I tavoli tecnici attivati con le realtà del territorio stanno permettendo di individuare con precisione le criticità e intervenire in modo mirato. Questo è il metodo che Ctm intende applicare sul servizio, cioè ascoltare chi vive ogni giorno il servizio per tradurlo in soluzioni operative”.

E conclude: “Il potenziamento delle linee 10 e 17 dimostra che il dialogo con gli studenti, con gli istituti scolastici e con le istituzioni locali non è un adempimento formale, ma il punto di partenza per migliorare davvero il trasporto pubblico. Il servizio 10S e 17S è sperimentale. Nei prossimi giorni alla fermata di via Pessina lato Tribunale sarà presente una hostess per fornire informazioni dettagliate”.

Nel dettaglio:

Linea 10S: collegamento diretto con il Magistero

La linea 10S unisce Piazza Repubblica al polo universitario del Magistero in via Is Mirrionis, utilizzando autobus elettrici Solaris da 12 metri dotati di pantografo, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Corse di andata

Partenze da via Pessina (lato Tribunale) alle 8:00 e 8:45

Arrivo in via Is Mirrionis (fronte Magistero)

Percorso: Piazza Repubblica → via Alghero → via Sonnino → via XX Settembre → via Roma → viale Trieste → via Pola → viale Merello → piazza d’Armi → via Is Mirrionis

Corse di ritorno

Partenza alle 8:25 dal Magistero verso Piazza Repubblica

dal Magistero verso Piazza Repubblica Partenze alle 13:00 e 13:45 dal Magistero

dal Magistero Ulteriore corsa alle 13:20 da Piazza Repubblica verso via Is Mirrionis

Il tracciato è stato progettato per garantire maggiore rapidità e capacità di trasporto nelle fasce più critiche della giornata.

Linea 17S: collegamento per il liceo Pitagora

La linea 17S rafforza il servizio verso il Liceo Scientifico Pitagora, situato a Selargius, rispondendo alle esigenze degli studenti.

Corsa di andata

Partenza da San Gottardo alle 8:00

Arrivo al liceo alle 8:15 circa (fermata n. 490 – I Maggio)

(fermata n. 490 – I Maggio) Percorso: San Gottardo → linea 17 ordinaria → via della Libertà → via Trieste → via Parigi → via della Resistenza

Corsa di ritorno

Partenza dal liceo alle 13:30 (fermata n. 491 – I Maggio)

(fermata n. 491 – I Maggio) Arrivo a San Gottardo alle 13:45 circa

Percorso inverso fino al rientro sul tracciato ordinario della linea 17

Servizi mirati e sperimentali

Le nuove linee rappresentano un intervento mirato per migliorare la mobilità studentesca, con soluzioni pensate per ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la capienza dei mezzi nelle ore di punta. Il servizio è attualmente in fase sperimentale e potrà essere ulteriormente ottimizzato in base all’utilizzo e alle esigenze degli utenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it