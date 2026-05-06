Cagliari, lesione ai flessori per Liteta | Le condizioni di Deiola e Juan Rodriguez

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane ha ripreso la preparazione alla gara di sabato 9 maggio, ore 15:00, alla Unipol Domus contro l’Udinese; il match sarà valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A e potrebbe regalare la matematica salvezza alla squadra rossoblù in caso di vittoria o pareggio (oppure se la Cremonese non farà bottino pieno contro il Pisa).

Non giungono buone notizie dall’infermeria: il centrocampista Joseph Liteta si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado ai flessori della coscia sinistra.

Lavori individuali per Alessandro Deiola e Juan Rodriguez: il primo ha riportato un affaticamento al retto femorale della coscia destra, mentre il centrale difensivo un affaticamento retto femorale coscia sinistra; entrambi in dubbio per la gara contro l’Udinese.

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