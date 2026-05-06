Brigata Sassari, consegnata la medaglia d’argento al valore dell’Esercito

Un nuovo, importante capitolo si aggiunge alla gloriosa storia della Brigata “Sassari”. La Bandiera di Guerra del 151° Reggimento fanteria è stata insignita della Medaglia d’argento al valore dell’Esercito, un’onorificenza che suggella l’eccezionale operato dei militari italiani all’estero. La cerimonia di consegna ha avuto luogo questa mattina a L’Aquila, cornice delle celebrazioni per il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra cui il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

La decorazione, concessa con Decreto ministeriale, fa riferimento al delicato periodo compreso tra agosto 2024 e febbraio 2025, durante il quale il Reggimento è stato impiegato nel teatro operativo del Libano meridionale nell’ambito della missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

In un contesto geopolitico estremamente fluido, segnato da forti tensioni e una marcata instabilità, i fanti del 151° hanno operato sotto l’egida della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. I militari hanno garantito:

Continuità operativa: mantenendo il controllo delle aree assegnate nonostante i rischi crescenti.

Presenza sul territorio: assicurando il monitoraggio costante della “Blue Line”.

Supporto alla popolazione: fornendo assistenza civile e umanitaria alle comunità locali colpite dal conflitto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it