Ancora allarme bomba in tribunale a Cagliari.

Stamani una telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme e sono immediatamente iniziate le procedure di sgombero del Palazzo di giustizia. Sul posto stanno operando i poliziotti delle Volanti, gli artificieri, la scientifica e la Digos. All’esterno una folla di avvocati e utenti in attesa di poter accedere al Palazzo, che è in fase di bonifica.

Per ora non è stato trovato alcun ordigno. L’allarme di oggi è il secondo in settimana: martedì mattina infatti è stato fatto trovare un pacco all’esterno del Palazzo con una tastiera e dei fili scollegati e con la scritta “questa è la seconda”, facendo intendere che potesse esserci un altro presunto ordigno. Ma in seguito al sopralluogo degli artificieri il Palazzo è stato dichiarato agibile. La Digos sta conducendo le indagini. Potrebbe trattarsi di un mitomane.