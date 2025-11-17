Sicurezza, Zedda incontra Piantedosi: “Maggiori presidi e presenza di agenti”

Oltre alla pubblica sicurezza si è trattato anche di narcotraffico, sfruttamento della prostituzione, pedopornografia e assalti ai portavalori

Il primo cittadino di Cagliari, Massimo Zedda, ha incontrato quest’oggi il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel capoluogo isolano nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tra i temi trattati quello della sicurezza pubblica, la “zona rossa”, ma anche la diffusione delle droghe e del narcotraffico, i reati legati allo sfruttamento della prostituzione e alla pornografia minorile, i femminicidi, la diffusione di piantagioni di mariujana e gli assalti ai portavalori.

“La decisione è di rafforzare e prorogare la zona a sorveglianza rafforzata fino ai primi mesi del 2026, estendendola dalla stazione fino a viale La Playa. Grazie al provvedimento – dichiara il sindaco Zedda – del Ministero ci saranno maggiori presidi e presenza di agenti. Abbiamo chiesto un incremento della presenza di agenti anche nei quartieri storici, in particolare La Marina, durante i fine settimana”.

“Il Ministro si è inoltre impegnato per destinare risorse al servizio per i minori stranieri non accompagnati, e per prevenire le attività illecite e la turbolenza compiute dai giovani, fenomeno che riguarda tutta l’Italia, garantendo non solo maggior sicurezza alle cittadine e ai cittadini, ma adottando contestualmente presidi di educazione e percorsi di cultura alla legalità”.

