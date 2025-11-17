Sassari, violenta lite tra coinquilini finisce a coltellate: un arresto e un ferito

Una lite tra due coinquilini stranieri nel centro storico di Sassari si è conclusa con un’aggressione a coltellate, che ha portato un uomo in ospedale e l’altro agli arresti domiciliari. L’intervento dei Carabinieri è scattato domenica sera in flagranza di reato, con le accuse di lesioni personali aggravate dall’uso di armi e minaccia.

Nuovi dettagli emergono sull’episodio di violenza: i Carabinieri, mentre transitavano in via Lamarmora, sono stati allertati dal personale del 118 che stava prestando soccorso a un uomo ferito. La vittima, un giovane senegalese, presentava lesioni da taglio al polso e all’avambraccio sinistro, oltre a una profonda ferita alla testa che perdeva copiosamente sangue.

Seguendo le tracce ematiche sparse per le vie del centro, i militari hanno potuto risalire all’appartamento condiviso, situato in Via Rosello. All’interno, i Carabinieri hanno trovato e fermato il coinquilino, un giovane marocchino, e hanno notato macchie di sangue sul pavimento.

Dopo un iniziale tentativo di negazione, l’uomo ha ammesso l’aggressione, spiegando che le coltellate erano partite al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Colpito, l’altro giovane è caduto violentemente a terra, riportando il trauma alla testa. Nonostante le ferite, è riuscito ad alzarsi, fuggire in strada e chiedere aiuto.

Al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata, i medici hanno confermato che la vittima, oltre alle ferite da coltello, ha riportato un trauma cranico e la frattura delle ossa nasali a causa della caduta. Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato nell’appartamento, mentre il responsabile è stato posto agli arresti domiciliari.

