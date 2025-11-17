Deiola, non solo il Puskas: gol al Venezia candidato al Gran Galà del Calcio

Dopo la candidatura al premio Fifa Puskas Award, la splendida rete dei rossoblù contro il Venezia è in lizza al Gran Galà del Calcio Aic

Altra soddisfazione per il centrocampista e vice capitano del Cagliari Alessandro Deiola che, negli scorsi giorni, ha ricevuto la candidatura della Fifa al premio Puskas Award per la rete segnata nella scorsa stagione contro il Venezia; il premio Puskas decreta la rete più bella a livello mondiale nell’arco temporale 11 agosto 2024-2 agosto 2025.

Non solo la candidatura della Fifa, la rete messa a segno dopo una trama di passaggi di fino con tunnel e colpi di tacco, è candidata anche al Gran Galà del Calcio Aic.

A differenza del Puskas, dove il vincitore sarà decretato al 50% tra voti dei tifosi e 50% da una giuria di Fifa Legends, il premio del Gran Galà del Calcio è affidato completamente al voto popolare.

