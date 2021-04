I Carabinieri di Senorbì (Su) hanno denunciato per tentata truffa aggravata, un 37enne nato a Biancavilla ma residente ad Adrano (Ct), gravato da numerose precedenti denunce e attualmente sottoposto a misure di prevenzione personale per la sua nota pericolosità sociale. I carabinieri hanno avviato l’indagine in seguito alla denuncia di 71enne di Ortacesus (Su) che il 23 marzo scorso sulla SS128 il siciliano ha tentato di truffare il vecchietto, simulando il danneggiamento dello specchietto della sua macchina e facendo credere alla vittima che l’evento fosse da attribuirsi a sue responsabilità.

In sostanza al passaggio della Yaris della vittima predestinata, scelta forse in quanto anziana, il truffatore in pectore aveva lanciato un sassolino sulla carrozzeria dell’auto in transito. Il 71enne si è fermato ed è stato raggiunto dal catanese che aveva lamentato presunti danni subito dallo specchietto retrovisore della sua Fiat Punto, parcheggiata a bordo strada. Sarebbe stato il vecchietto ad avergli procurato il danno per la riparazione del quale chiedeva sull’unghia la somma di cento euro.