Per l’Eurovision Song Contest l’ipotesi di un pubblico limitato: tra gli ospiti i Lordi, l’Italia partecipa con i Maneskin

Il governo olandese vuole organizzare l’Eurovision Song Contest 2021, in programma a maggio a Rotterdam, con un pubblico limitato per valutare i rischi di contagio legati al coronavirus.

L’evento sarà un test pratico, una sorta di “laboratorio sul campo”, che avrà lo scopo di studiare come eventi di questo tipo potrebbero svolgersi in futuro con un pubblico in modo sicuro nonostante il Covid-19.

Lo ha dichiarato il ministero della Cultura olandese, stando alla Afp.

Sarà consentito un massimo di 3.500 spettatori per ciascuno dei nove concerti previsti. Si potrà partecipare solo a determinate condizioni, ad esempio con l’obbligo di presentare un test negativo. L’Italia sarà rappresentata dai Maneskin.

I Lordi suoneranno in veste di ospiti alla finale d in programma per il 22 maggio a Rotterdam. La band eseguirà il pezzo “Hard Rock Hallelujah“, con il quale vinse il festival nel 2006.