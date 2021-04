I Carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di San Vito (Su), introno alle 2.20 di ieri notte hanno fermato a Torre Salinas, a Muravera (su) un 46enne di Collegno (To), organizzatore di eventi e una 41enne polacca che stava con lui e gli hanno contestato una violazione amministrativa da 400 euro, prevista dalle normative per il contenimento del Coronavirus.

I due, sottoposti a controllo all’interno di un camper, fermo in sosta nei parcheggi pubblici adiacenti alla spiaggia di Torre Salinas, non sapevano fornire una valida giustificazione circa la loro presenza in violazione dell’obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 22 alle 5 del mattino.