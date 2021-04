DMX non ce l’ha fatta. Il rapper è morto a 50 anni dopo essere stato ricoverato lo scorso 2 aprile a New York per un attacco di cuore provocato da una overdose. DMX, il cui vero nome era Earl Simmons, era in stato vegetativo dal momento del suo ricovero. Da anni soffriva di dipendenza dalla droga e diverse volte è stato costretto a cancellare I suoi concerti e ricoverarsi in centri di disintossicazione.

Dmx che sta per Dark Man X, e’ stato particolarmente famoso alla fine degli anni 1990 per le sue rime gotiche sottolineate dal timbro vocale profondo ed e’ oggi considerato come uno dei piu’ influenti artisti rap di sempre.