La Sardegna, con un Rt di 1.54, il più alto d’Italia, entra in zona rossa da lunedì 12 aprile.

Il decreto del ministro Speranza che dà l’ufficialità della classificazione dovrebbe arrivare entro la giornata di oggi.

Cosa si può fare e cosa no in zona rossa

Scuola

è assicurato lo svolgimento in presenza:

– dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);

– dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna);

– dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);

– dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).

Per tutti gli altri studenti l’attività scolastica si svolgerà in Dad al 100%.

Spostamenti

Limitazioni anche all’interno del proprio Comune, dove si potrà circolare solo per ragioni legate al lavoro, alla salute o un’altra inderogabile necessità. In ogni caso, per usufruire di servizi non sospesi, è sempre consentito lo spostamento anche nei Comuni contigui

Trasporti

Gli autobus potranno viaggiare al 50 per cento della capienza

Ristorazione

Bar e ristoranti chiusi, con però la possibilità dell’asporto non oltre le 22 (vige il limite delle 18 invece per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina), mentre per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni di orario

Attività aperte

Farmacie, parafarmacie, negozi di alimentari e supermercati, tabaccherie, librerie e tutte le attività che rientrano nell’allegato 23 (per visionarlo CLICCA QUI) resteranno regolarmente aperte

Attività chiuse

Chiuderanno centri estetici, barbieri, parrucchieri, negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie

Sport

L’attività sportiva è consentita solo all’aperto in forma individuale, mentre per quanto riguarda l’attività motoria, è concessa nei pressi della propria abitazione. Rimarranno chiusi invece palestre, piscine e centri sportivi

Arte, cultura e intrattenimento

Chiusi musei, sale scommesse, casinò e sale bingo. Aperte invece le biblioteche

Funzioni religiose

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Per quanto riguarda sepolture e tumulazioni, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento

Per ulteriori informazioni consultare le FAQ relative alle disposizioni in vigore nella zona rossa al seguente link: CLICCA QUI