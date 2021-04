Fabrizio Demelas, Sindaco del Comune di Sorso, ha inviato una lettera aperta ai vertici amministrativi della Sanità regionale e locale, a seguito della decisone di convocare per la prosecuzione della campagna vaccinale gli ultrasettantenni residenti nel paese presso l’Hub allestito in Promocamera a Sassari.

“Ciò nonostante nei locali adiacenti la Casa della Salute di via Dessì a Sorso, dove la vaccinazione degli ultra ottantenni è ancora in corso con la somministrazione del richiamo, siano state inoculate ad oggi circa 800 dosi in condizioni di massimo confort e assoluta sicurezza”, afferma il primo cittadino.

Nella missiva Demelas chiede di “rivedere con urgenza l’attuale strategia e organizzazione della campagna vaccinale, prevedendo l’attivazione permanente, tra gli altri che saranno utili e necessari per migliorare la performance vaccinale e decongestionare l’Hub principale di Sassari, di un Punto Vaccinale Territoriale (PVT) a Sorso presso i locali comprovatamente idonei e disponibili adiacenti alla Casa della Salute di Via Dessì, i quali per altro sarebbero in grado se servisse di accogliere assistiti anche dai territori limitrofi”.

