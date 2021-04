I Carabinieri di Sant’Antioco (Su) ieri hanno arrestato in flagranza di reato B.F., 19enne antiochense, indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri lo tenevano sotto controllo da un po’ di tempo e ieri sono passati all’azione. Il giovane ragazzo è stato fermato e sottoposto a perquisizione domiciliare, ed è stato trovato in possesso di diverse buste contenenti marijuana, una da 516 grammi, una da 155, una da 22, una da 105, una con 34 grammi, una con altri 9 grammi, sei piante di marijuana, del peso complessivo di gr. 876, ed un’altezza media tra i 60 e gli 80 cm.

Aveva inoltre diverso materiale per la coltivazione della marijuana, due bilancini elettronici di precisione, una serra artigianale completa di accessori per la coltivazione della marijuana come deumidificatori, ventilatori, tubi per l’areazione, lampade alogene, una una macchina termosaldante per buste di plastica e 1.500 euro in denaro in contante in banconote di piccolo taglio.

Il 19enne, al termine delle formalità di rito, considerata la propria attuale condizione d’incensurato, la giovane età e dei suoi problemi fisici, è stato posto in libertà, in attesa di processo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e custodito presso idoneo locale, in attesa delle analisi chimiche e tossicologiche che verranno eseguite nei laboratori dei carabinieri del Ris di Cagliari.