Intervento in corso da parte dei Vigili del fuoco del comando di Cagliari per una perdita di GPL da un’autocisterna, in via Emilio Lussu nel Comune di Sant’Antioco.

Sul posto sono intervenute una squadra Vvf dal distaccamento di Carbonia e una dalla centrale di Cagliari, la squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) specializzata nella gestione di questa tipologia d’intervento: la zona è stata evacuata in via precauzionale.

Sul posto è presente per il coordinamento anche il funzionario di guardia Vvf e il Nucleo travasi dal comando di Sassari è in arrivo per la definitiva messa in sicurezza del mezzo.

All’intervento hanno preso parte attivamente anche i Carabinieri, che stanno controllando gli accessi all’area e quanto di loro competenza.