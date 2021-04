Incidente sul lavoro ad Alghero (SS) nella tarda mattinata di oggi, in via Costa, dove un operaio è morto durante un intervento di manutenzione sul serbatoio del gas all’interno di un condominio, non lontano dalla caserma dei carabinieri.

Il 51 anni, di Nurachi, dipendente di un’azienda di manutenzioni di Oristano, ha perso i sensi per cause ancora in fase di accertamento ed è stato ritrovato senza vita, vicino al serbatoio. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigli del fuoco, il 118 e i carabinieri della Compagnia di Alghero.

Sembrerebbe che l’uomo, secondo le prime informazioni, stesse lavorando senza l’apposita mascherina e che abbia quindi perso conoscenza a causa delle esalazioni di gas provenienti dal serbatoio.