I Carabinieri di Nuraminis (Su) stamani, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno denunciato per truffa aggravata un 18enne di Crotone, “vecchia” conoscenza delle forze dell’ordine, nonostante la giovane età. Le indagini sono state avviate in seguito ad una querela formalizzata da una 47enne che aveva trovato su Facebook la proposta di vendita a prezzi stracciati di un costoso scooter elettrico.

Pur senza conoscere o poter avere informazioni sull’autore dell’inserzione, la donna ne aveva data per scontata la buona fede e aveva ricaricato la carta Postepay indicata dallo stesso per la conclusione dell’affare, con l’importo pattuito di 275 euro. Naturalmente la moto, ammesso che esista e non si tratti di una banale riproduzione fotografica, non è mai stata spedita e non è mai arrivata in Sardegna. I carabinieri sono risaliti all’autore del raggiro andando a verificare a chi fosse in uso il cellulare sul quale erano avvenuti i contatti e a chi fosse pervenuto il pagamento.