Tiziano Ferro cancella la data prevista a Cagliari: il tour rinviato al 2023

“TZN 2021, il tour che avrebbe avuto luogo dal 6 giugno al 18 luglio 2021 nei più importanti stadi italiani ahimè, è cancellato”. Lo ha annunciato Tiziano Ferro sui suoi profili social.

“Live Nation – spiega l’artista – sta lavorando per poter annunciare quanto prima la sua riprogrammazione che avrà luogo nell’estate del 2023”.

“Avremmo sperato in un’estate diversa”, scrive Ferro. “Avrei voluto festeggiare con voi i miei VENT’ANNI di carriera, ma bisogna accettare lo stato delle cose e rendere costruttivo anche questo momento distorto. Le mie energie da adesso andranno tutte verso Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza impiego per il secondo anno consecutivo. Grazie per la pazienza, la comprensione e la vicinanza. Ci vediamo qui!!!”.

La Live Nation specifica: “Il calendario del nuovo tour includerà le stesse città previste per l’estate 2021 con l’eccezione di Cagliari che non potrà essere recuperata”.