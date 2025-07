Rimandati i funerali di Roberto Cabras, l'agente immobiliare morto pochi giorni fa in circostanze particolari su cui la magistratura vuole vederci chiaro

Cagliari, funerali sospesi per Roberto Cabras: Bruzzone nominata consulente

Stop ai funerali di Roberto Cabras, l’agente immobiliare 44enne trovato morto nella sua auto precipitata da un burrone a Castiadas lo scorso 3 luglio. A bloccare le esequie è stata la magistratura cagliaritana, che ha deciso di approfondire le circostanze della morte, inizialmente classificata come suicidio, ma che fin da subito ha destato forti dubbi tra amici, familiari e ora anche tra gli inquirenti.

A sollevare i primi sospetti era stata l’ex moglie di Cabras, psicologa e collaboratrice dell’associazione Vofs, che non ha mai creduto all’ipotesi del gesto volontario. La donna si è così affidata all’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, esperto in intricati casi di morte e già coinvolto nel caso dell’omicidio di Francesca Deidda dove ha difeso i familiari della vittima. Lo stesso legale ha indicato come consulente la criminologa Roberta Bruzzone e si riserva inoltre di affiancarla a un medico legale di parte.

Nonostante l’autopsia abbia evidenziato ferite alle braccia e al corpo, probabilmente autoinferte, queste non sarebbero state letali. La morte sarebbe invece riconducibile all’incidente stradale causato dalla caduta dell’auto nel burrone lungo la provinciale 19. Tuttavia, l’esito dell’esame non ha fugato i dubbi della famiglia.

Inizialmente, il pm Andrea Leo aveva disposto la restituzione della salma ai familiari, autorizzando i funerali. Una decisione poi revocata, lasciando il corpo a disposizione per eventuali ulteriori accertamenti. Il fascicolo aperto in Procura ipotizza al momento l’omicidio colposo, ma l’indagine potrebbe presto virare verso un’ipotesi di induzione al suicidio.

Al centro dell’inchiesta, il post pubblicato e poi cancellato dal profilo social di Cabras poco prima della sua morte. Un messaggio in cui l’uomo esprimeva chiaramente intenti suicidari, ma anche accuse molto gravi nei confronti di alcune persone del suo ambiente professionale. È proprio quel post a rappresentare oggi uno snodo chiave per gli investigatori, che cercano di ricostruire i giorni precedenti alla tragedia e verificare se dietro la morte di Cabras ci siano pressioni esterne o responsabilità altrui.

