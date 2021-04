Un detenuto extracomunitario questa mattina ha aggredito un Sottufficiale della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Alghero. L’agente è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale catalano dove ha ricevuto le cure dei medici. Per fortuna non ha subito gravi conseguenze.

“Esprimiamo vicinanza al collega che ha subito l’aggressione – ha detto a Cagliaripad il Segretario Generale Regionale Giovanni Villa – e gli auguriamo una pronta guarigione. Ancora una volta assistiamo ad aggressioni da parte di detenuti nei confronti degli agenti della Polizia Penitenziaria. Da quanto abbiamo appreso per le vie brevi pare che questa volta l’aggressore non abbia problematiche psichiatriche che, nella maggior parte delle aggressioni, è l’aspetto principe che fa scattare l’azione criminosa nei confronti dei poliziotti penitenziari. Chi aggredisce un poliziotto aggredisce lo Stato, bisognerebbe inasprire ancor di più le pene per questi fatti. L’Amministrazione ora provveda al trasferimento del detenuto aggressore così come previsto dalla circolare Ministeriale”, conclude Villa.