Continua l’emergenza sanitaria in Sardegna e crescono le scuole chiuse per casi positivi.

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, con una nuova ordinanza ha disposto la chiusura, in via precauzionale ed eccezionale, fino al 3 maggio, delle seguenti scuole: Scuola Primaria Villaggio Operaio (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea). Proroga dell’ordinanza sindacale 35 del 19 aprile; sezione della Scuola dell’Infanzia che ha sede nello stabile della Scuola Elementare del Villaggi Operaio (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea). Proroga ordinanza sindacale 35 del 19 aprile. Inoltre Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) di Via Isonzo (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea); scuola Primaria di Via Pacinotti, Serra Perdosa (Istituto Comprensivo Nivola).