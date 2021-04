Nonostante le numerose richieste di poter aprire un hub vaccinale, dall’Ats non è arrivata ancora nessuna risposta. Lo scrive, nero su bianco, la sindaca di Sestu Paola Secci, in un post sulla sua pagina Facebook.

La prima cittadina lamenta il silenzio da parte dell’Azienda per la Tutela della Salute alle sue richieste di aprire un hub vaccinale anche nel territorio di Sestu. “Ho da tempo avviato un confronto con l’Ats finalizzato a ottenere l’apertura di un centro vaccinale anche nella nostra comunità” scrive, per poi aggiungere: “Con grande rammarico vi informo che purtroppo le risposte, a oggi, non sono arrivate“.

I medici non mancherebbero. “Ho ricevuto la disponibilità di diversi medici di base volontari e delle associazioni di volontariato. Questo ci consentirebbe di dare una risposta adeguata soprattutto alle fasce più fragili della popolazione. Ai nostri anziani e disabili per i quali raggiungere gli hub aperti negli altri comuni spesso rappresenta un ulteriore ostacolo da superare“. Insomma, “al momento mi vedo costretta ad attenermi a decisioni di altri, che, pur non condividendo, m‘impediscono di agire in piena autonomia“.

“Spero nei prossimi giorni di ottenere una risposta positiva e poter organizzare anche a Sestu un Hub vaccinale e accelerare e potenziare la somministrazione dei vaccini“, conclude la sindaca. “Non ci arrendiamo e continuiamo a chiedere più servizi e di veder riconosciute le nostre legittime richieste“.

Qui il post della sindaca di Sestu, Paola Secci