I Carabinieri di Carbonia (Su) hanno arrestato un uomo per evasione. Non avendolo trovato in casa sua, nel capoluogo sulcitano, dove stava scontando una pena ai domiciliari, i militari sono andati a verificare se per caso si trovasse a casa della fidanzata e alle 21,45 lo hanno rintracciato proprio dalla ragazza, in piena flagranza del reato di evasione e lo hanno arrestato.

In accordo con l’autorità giudiziaria non gli è stato concesso attendere la convalida dell’arresto e il giudizio con rito direttissimo ancora una volta agli arresti domiciliari. Ha trascorso la nottata in una camera di sicurezza della Stazione di Carbonia e stamattina è stato portato a palazzo di giustizia di Cagliari per la direttissima.

Infatti era uno dei due accusati della rapine di Carbonia, che sono improvvisamente cessate dopo il suo arresto e quello del complice.