Tentato omicidio nel corso della notte a Oschiri (Ss). Un uomo, per cause in corso di accertamento, ma probabilmente dovute ad una lite per futili motivi, è stato ferito gravemente con delle forbici per la tosatura.

L’aggressore, rintracciato dai Carabinieri, è in stato di fermo. Il ferito invece è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale SS. Annunciata di Sassari dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.