Pirri presto potrebbe avere una piazza dedicata al 28 aprile 1794, Sa Die de Sa Sardigna.

La consigliera della Municipalità Enrica Fois, infatti, nei giorni scorsi ha presentato una proposta all’assessora alla Cultura, Paola Piroddi, che è stata accolta con un tale entusiasmo che anche il gruppo consiliare PSd’AZ ha fatto propria questa richiesta, presentando una proposta ufficiale in Consiglio Comunale.

“Ringrazio l’assessora Piroddi e mi auguro che questa convergenza possa velocizzare l’iter per l’intitolazione della piazza”, commenta Enrica Fois. “In data 30 marzo ho inviato una mia proposta all’assessora alla cultura Paola Piroddi del Comune di Cagliari. Nella proposta chiedevo di intitolare una piazza di Pirri al 28 aprile 1794”, continua la consigliera pirrese, “a pochi giorni dalla mia proposta, anche il PSd’AZ ha ritenuto convergere su questa richiesta. Infatti, poco dopo il gruppo consiliare sardista di Cagliari ha chiesto, come me, l’intitolazione di una piazza a Cagliari. Con più persone che vogliono la stessa intitolazione spero si arrivi presto al risultato”, conclude Fois.