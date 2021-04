A Iglesias le persone attualmente positive sono 99, con 5 pazienti ospedalizzati. Lo rende noto il Comune. Oltre ai positivi, altre 125 persone si trovano precauzionalmente in quarantena.

“I dati impongono la massima attenzione da parte di tutti nel rispetto delle prescrizioni di sanità pubblica, per fare in modo che i casi di positività possano iniziare nuovamente a decrescere. Ribadisco la necessità dell’uso dei dispositivi di protezione individuale ed il rispetto del distanziamento, per tutelare la nostra salute e quella degli altri” dichiara il sindaco Mauro Usai.