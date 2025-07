Un segnale forte che riguarda la salvaguardia dell'ambiente: servirà per preservare le api e si tratta del primo esperimento in Italia

Alghero, arriva il primo “Hotel” per le api in Italia

In Sardegna arrivano i primi “Bee hotel” d’Italia. Si tratta di rifugi che verranno adoperati per accogliere le api solitarie, in modo da garantire la loro sopravvivenza.

Il ruolo delle api è infatti fondamentale per i processi di impollinazione e l’obiettivo è proprio quello di preservarle.

Così, ad Alghero, Davide Maffei ha realizzato quelle che possiamo considerare un vero e proprio “polmone apistico” e lo ha inserito all’interno del parco dedicato alle api, nell’area di Guardia Grande: “Siamo orgogliosi di lanciare questa iniziativa, che unisce tutela ambientale, educazione e innovazione – ha affermato – Il 75% circa delle piante sul pianeta si avvale dell’impollinazione entomofila, a opera cioè di una vasta cerchia di insetti, tra i quali lepidotteri, coleotteri, ditteri e, soprattutto, imenotteri. A quest’ultima categoria appartengono le api, anche solitarie per le quali stiamo realizzando questo percorso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it