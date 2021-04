Aumentano, nel breve periodo, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14.320 nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 13.385 di mercoledì 28 aprile (superati i 4 milioni di casi – 4.009.208).

Le vittime registrate in un giorno sono 288, mentre ieri 344.

330.075 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, circa 6mila in meno rispetto a mercoledì, con un tasso di positività del 4,3% (+0,3% rispetto a ieri).

Calano di 71 unità i ricoveri in terapia intensiva per Covid in Italia, con 129 nuovi ingressi (ieri erano stati 168). Nei reparti ordinari sono stati registrati 509 degenti in meno.