Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: sogno Mendy, finale tutto di Caprile

Il Cagliari si mette in tasca la salvezza battendo 3-2 l’Atalanta. Decisiva la doppietta di Mendy, il gol di Borrelli e due paratone di Caprile nel finale. Rossoblù a +8 sulla terzultima e salvezza matematica a un passo. Le pagelle:

Caprile 7: Incolpevole sui gol della Dea, fenomenale all’80’ su Krstovic e poco dopo su Scamacca. Il suo finale di gara è decisivo.

Mina 6,5: Accende subito lo scontro con Scamacca. Gara condotta senza tentennamenti, poi importantissimo nel fermare l’assalto finale della Dea.

Zé Pedro 5,5: Si fa cogliere fuori posizione sul 2-1 di Scamacca. Distratto anche sul 2-2.

Rodriguez 6: Ottimo primo tempo, almeno fino al secondo gol di Scamacca dove si divide le responsabilità con Zé Pedro per la marcatura blanda. (72′ Dossena 6: Ci mette attenzione ed entra con il piglio giusto).

Obert 6: Fa buona guardia, si limita a presidiare il lato sinistro senza spingere o correre rischi.

Gaetano 6,5: Bravo in entrambe le fasi, mantiene l’ordine in mediana e aiuta tanto la difesa. Serve alcuni palloni in profondità davvero deliziosi, non sempre sfruttati dai compagni.

Adopo 6,5: Gran cross per il primo gol di Mendy. Meno bene alla mezz’ora quando solo davanti a Carnesecchi sceglie un passaggio al posto della conclusione. Ma gara di grande sostanza.

Deiola 6: Qualche errore tecnico non manca, ma si spende tanto nel pressing dando una grande mano in fase di non possesso. (56′ Sulemana 6: Buon ingresso che porta muscoli e polmoni in mediana).

Folorunsho 6,5: Primo tempo non particolarmente brillante, ma nella ripresa si accende creando da solo i presupposti per il 3-2.

Esposito 5,5: Tanti errori tecnici, nonostante qualche idea la tiri fuori. (55′ Palestra 6,5: Parte a sorpresa dalla panchina, ma appena entra diventa subito il pericolo numero uno per l’Atalanta).

Mendy 8: Trasforma in oro tutto quello che tocca. Prima assoluta da titolare e impatto straordinario. Ingenuo nel fallo sull’azione che porta al 2-2, dove però dimostra grande spirito di sacrificio in fase difensiva. (46′ Borrelli 6,5: Bravo a farsi trovare pronto e insaccare il 3-2. Poi tanta lotta e un infortunio che purtroppo lo costringe a uscire presto). (78′ Belotti 5,5: Il gol che si mangia un minuto dopo il suo ingresso è un errore da matita rossa per un bomber di razza come lui).

Pisacane 7: A leggere la formazione iniziale è venuto un brivido sulla schiena, ma alla fine ha avuto ragione lui. Mendy è una trovata clamorosa, pescata da uno che non guarda il nome sulla maglia ma l’allenamento in settimana. Azzeccata anche la scelta di Palestra, che entrato fresco nella ripresa si rivela incontenibile per la stanca squadra bergamasca reduce dalla Coppa Italia.

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