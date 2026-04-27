Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: Palestra in panchina, gioca Mendy

Cagliari e Atalanta scendono in campo, alla Unipol Domus, alle ore 18:30 per la 34a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. La squadra di Pisacane per allungare in classifica rispetto alla zona retrocessione, mentre la compagine di Palladino a caccia di punti per mantenere vivo l’obiettivo Europa.
Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Folorunsho; Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Dossena, Zappa, Raterink, Palestra, Liteta, Sulemana, Albarracin, Belotti, Kilicsoy, Trepy, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Ederson, Obric, Zalewski, Ahanor, Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it