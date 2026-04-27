Cagliari-Atalanta 3-2, una gara pirotecnica avvicina i rossoblù alla salvezza

Il Cagliari batte 3-2 l’Atalanta e si porta a +8 dal terzultimo posto. I rossoblù si portano in breve tempo sul 2-0 con il sogno di Mendy, poi Scamacca riporta tutti sulla terra. Ma un gol di Borrelli difeso fino all’ultimo porta i 3 punti ai ragazzi di Pisacane.

Nemmeno un minuto e Adopo scodella un cross al bacio per il giovane Mendy che di testa batte Carnesecchi e fa 1-0. Al 7′ è ancora il Cagliari a trovare la rete sugli sviluppi di un corner: palla in mezzo, Deiola viene murato e spunta ancora Mendy per una doppietta da sogno. L’Atalanta prova a reagire, ma al 28′ il Cagliari ha l’occasione per il 3-0 con Adopo, che tutto solo davanti a Carnesecchi non tira e cerca un assist per l’accorrente Deiola che viene anticipato.

Da qui è monologo Atalanta. Prima accorcia le distanze con un destro a giro di Scamacca al 39′, poi pareggia al 45′ ancora con Scamacca imbeccato da Scalvini sugli sviluppi di una punizione battuta corta e rapida. Si va quindi sul 2-2 all’intervallo.

Nella ripresa subito un cambio per il Cagliari, con Mendy costretto a uscire per infortunio. Gli subentra Borrelli che eredita il superpotere del gol dopo una manciata di secondi: Folorunsho porta palla, tiro ribattuto e l’ex Brescia si fionda sulla respinta per il 3-2.

Arrivano altri cambi in casa Cagliari, con gli ingressi di Sulemana e Palestra, quest’ultimo a sorpresa partito dalla panchina, al posto di Deiola e Esposito. Il secondo tempo prosegue in maniera equilibrata e spezzettata a causa delle folte girandole di cambi. Al 77′ Borrelli si fa male ed è costretto a lasciare il campo a Belotti. Un minuto dopo il gallo si ritrova a tu per tu con Carnesecchi che però lo ipnotizza.

Si arriva al gran finale. L’Atalanta sfiora il pari prima con una rovesciata di Pasalic e poi con Krstovic fermato da un incredibile parata di Caprile. Ancora il portiere rossoblù all’88’ salva su incornata di Scamacca. La Dea sbatte sul muro sardo e il Cagliari vede a un passo la salvezza mattematica. A +8 dal terzultimo posto, a 4 giornate dalla fine, il traguardo è vicinissimo.

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