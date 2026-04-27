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Investire in Sardegna: Alghero città più cara, Cagliari al 4° posto | La classifica

Alghero supera Cagliari e Pula nella classifica dei prezzi immobiliari in Sardegna. Ecco la top 10 delle città isolane più care

Di
Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Sardegna Turismo

Il mercato immobiliare della Sardegna ridisegna la mappa del lusso. Se nell’immaginario collettivo lo scettro della località più esclusiva appartiene storicamente alla Costa Smeralda, i dati elaborati da idealista a marzo 2026 rivelano una realtà differente: è Alghero la regina dei prezzi, guidando la classifica dei comuni con il valore al metro quadro più alto dell’isola.

Con una media di 2.825 euro/m², Alghero conquista il primo posto, trainata dal fascino del suo centro storico e dal prestigio delle abitazioni sul lungomare. Al secondo posto, staccata di pochissimo, si posiziona Pula (2.800 euro/m²), che si conferma meta ambitissima non solo per il turismo d’élite ma anche per la vicinanza strategica al capoluogo.

La classifica delle prime 10 città per euro/m²

1° Alghero 2.825€

2° Pula 2.800€

3° Stintino 2.689€

4° Cagliari 2.572€

5° Maracalagonis 2.138€

6° Posada 2.133€

7° Castelsardo 2.088€

8° Quartu Sant’Elena 1.969€

9° Orosei 1.967€

10° Quartucciu 1.897€

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