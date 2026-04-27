Fdi incalza la Giunta regionale: “10 milioni per rendere operativa legge sull’autismo”

Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale ha presentato una mozione ufficiale per impegnare la Giunta guidata da Alessandra Todde a stanziare dieci milioni di euro a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico. L’obiettivo è rendere finalmente operativa la legge regionale n. 14 del 2022, approvata all’unanimità durante la scorsa legislatura ma rimasta in parte priva di copertura finanziaria adeguata.
Il documento, illustrato dal primo firmatario e vicecapogruppo Fausto Piga, chiede che lo stanziamento venga inserito prioritariamente nel capitolo sanità della prossima variazione di bilancio, che approderà a breve nell’aula di via Roma.
“Si tratta di dare risposte concrete a migliaia di famiglie sarde che ogni giorno affrontano le sfide dell’autismo spesso in solitudine o con risorse insufficienti”, spiegano dal gruppo di opposizione.
Secondo i proponenti, senza un finanziamento strutturale da 10 milioni, la norma rischierebbe di restare una “scatola vuota”. La mozione punta dunque a forzare i tempi del dibattito in Consiglio, chiedendo alla maggioranza di centro-sinistra di confermare l’orientamento unitario già espresso in passato su un tema di così alta valenza sociale.
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