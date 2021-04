Secondo il monitoraggio settimanale, la Sardegna registra un Rt di 0,81, contro lo 0,85 del dato nazionale.

L’analisi dei dati, effettuata anche dalla fondazione Gimbe, evidenzia come la Sardegna, che pare avere numeri già da zona gialla, si avvicini alla zona arancione da lunedì 3 maggio, con il miglioramento dell’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti”: 1.089 contagi con un calo del 21,8% rispetto alla rilevazione precedente (1.116 casi). Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) e terapia intensiva (21%) occupati da pazienti Covid-19.

L’ufficialità sul cambio di colore si avrà solo con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.