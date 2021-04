Con un Rt di 0,81, contro lo 0,85 del dato nazionale, e parametri in diminuzione, la Sardegna dovrebbe essere una delle due Regioni in Italia a cambiare stato questa settimana, insieme alla Valle d’Aosta, che però vedrà un aumento delle restrizioni spostandosi in zona rossa: è quanto emerge dalla bozza di monitoraggio dell’Iss con il Ministero della Salute.

In realtà, secondo quanto rilevato dalla fondazione Gimbe, l’Isola pare avere numeri già da zona gialla, ma da lunedì 3 maggio inizierà il passaggio obbligato nella zona arancione, con la speranza di riuscire a conquistare la fascia a rischio basso (gialla) da lunedì 10 maggio.

La fondazione ha evidenziato il miglioramento dell’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti”, con 1.089 contagi e un calo del 21,8% rispetto alla rilevazione precedente (1.116 casi). Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) e terapia intensiva (21%) occupati da pazienti Covid-19.