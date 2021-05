Il Comune di Cagliari, d’accordo con l’Ordine dei medici, ha deciso di agevolare i medici di base ribadendo la possibilità di parcheggiare gratuitamente l’automobile anche nelle zone coperte da strisce blu. Questo per favorire le operazioni di vaccinazione a domicilio nella campagna vaccinale anti Covid.

Con il tagliando esposto, i medici impegnati nelle vaccinazioni domiciliari potranno parcheggiare gratuitamente anche nelle aree di carico e scarico, nelle aree di sosta dedicate alle farmacie e nelle aree di sosta della ZTL. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Cagliari Giuseppe Chessa, ringrazia il Sindaco Paolo Truzzu e l’amministrazione comunale per tutta per la sensibilità dimostrata e per il concreto impegno volto a facilitare l’attività dei medici di medicina generale nella pratica vaccinale al domicilio del paziente.

La comune battaglia contro la pandemia consolida ancor più il proficuo rapporto di collaborazione tra le nostre istituzioni per la tutela della salute dei nostri concittadini. “L’amministrazione di Cagliari – sottolinea il sindaco Truzzu – è in prima linea per dare un contributo organizzativo e concreto a chi è in prima linea per affrontare e sconfiggere il Covid. Abbiamo deciso volentieri di facilitare il compito dei medici di base per velocizzare la campagna vaccinale.”