Dopo l’estate 2020 di forzata chiusura, riapre il Carroponte a Sesto San Giovanni, si riaccendono le luci sul palco e il 1 Luglio Mecna, una delle voci più importanti della scena rap italiana, si esibirà dal vivo.

Mecna è uno dei pochi artisti urban capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile.

Solo negli ultimi 4 anni ha pubblicato album come “Lungomare Paranoia”, “Blue Karaoke”, “Neverland” e – a fine 2020 – “Mentre Nessuno Guarda”.

Questi primi mesi del 2021 consolidano Mecna come artista in crescita e prolifico: sono usciti infatti singoli come “Soli”, brano che vede la partecipazione di Ghemon e le collaborazioni con Francesca Michelin in “Se Fossi” e con Tredici Pietro in“Oro”.

MECNA | 1 LUGLIO 2021 | CARROPONTE – Comune di Sesto San Giovanni