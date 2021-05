Gli echi del 1-3 di Benevento-Cagliari arrivano a Palazzo Madama. Sandra Lonardo, la senatrice del Gruppo misto, moglie di Clementone Mastella, l’ex ministro e sindaco di Benevento, coglie al volo le parole del presidente del Benevento Oreste Vigorito e annuncia un’interrogazione parlamentare. Oggetto della rogatoria al premier Mario Draghi è l’arbitro Paolo Mazzoleni da Berghem, reo, secondo la senatrice di essere stato designato per le partite del Cagliari contro il Napoli e il Benevento, con il preciso intento di danneggiare le squadre del Sud.

Evidente che la Lonardo poco s’intende di calcio e usa il parlamento per questioni tanto urgenti quanto il razzo cinese che la notte scorsa doveva cadere nel sud Italia e poi è precipitato nell’oceano Pacifico.

Dice la senatrice ultras con una nota stampa diffusa dopo la partita che chiederà al premier “come titolare dello sport, anche se la delega è affidata ad un Sottosegretario, per chiedere di riferire, al Parlamento, sulla strana vicenda della presenza dell’arbitro di calcio Mazzoleni sia a Napoli che a Benevento. In entrambi i casi era il Cagliari a giocare, e nei due casi Mazzoleni ha annullato un gol regolare al Napoli, quindi agevolando il Cagliari, e questa volta, a Benevento – afferma la senatrice campana – , negando alla squadra di casa un rigore, favoreggiando così la squadra avversaria.

Chiederò al presidente del Consiglio di conoscere le ragioni di questa doppia presenza di Mazzoleni e se non ritenga che episodi come questi contrastino con la correttezza sportiva, demolendo l’idea, anche pedagogica, che lo sport rappresenta”.

Bufera su Mazzoleni anche sui social. Le parole di Vigorito e quelle del Ds del Benevento Pasquale Foggia, hanno scatenato l’inferno: “Le immagini dicono quello che ha visto tutta Italia – ha detto a Sky – , tutti tranne il signor Mazzoleni.

Dopo 15 anni io non ho mai parlato di un arbitro. Ora però voglio parlare e dire qualcosa che forse mi farà andare via un po’ prima della fine di questo campionato. Mi sono arrivati messaggi da Napoli, mi hanno scritto che quando si vuole ammazzare una squadra del Sud si mette Mazzoleni al Var. È una nuova carica alla quale evidentemente tiene molto” . Foggia ha addirittura bloccato l’auto dell’arbitro impegnato al Var: “Te lo devi rivedere il leggero contatto, se hai una coscienza. Hai capito o no? Qua ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca, sempre avuta, sia da arbitro che da Var”.

Tutto lascia presumere che sia la Lonardo, che Vigorito e Foggia, tanto incaponiti col trattamento riservato da Mazzoleni al Cagliari oggi e domenica scorsa a Napoi, fossero quanto meno distratti quando quell’incosciente di Cragno si è gettato sul piedino vellutato di Cristiano Ronaldo. Doveva certamente essere espulso l’uomoCragno. Si attendono sviluppi da Palazzo Madama.