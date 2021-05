IOSONOUNCANE torna in Sardegna per l’unica data nell’Isola del suo Ira tour

2021, il prossimo sabato 10 luglio. A fare da cornice al suo concerto il Parco

dei Suoni di Riola Sardo (OR), l’ex cava di arenaria scolpita dal tempo e dal

lavoro dell’uomo, scenario tra i più singolari della nostra Regione.

Il concerto è organizzato da Mis factory con la partecipazione di Forma e

Poesia Nel Jazz e Bar Florio.

Il concerto avrà capienza limitata a 1.000 persone e si svolgerà nel rispetto

delle normative Anti-Covid in materia di concerti e musica dal vivo.

Ira è il frutto di un lavoro estenuante che ha attraversato un arco temporale di

circa cinque anni. Un disco che, partendo da circa 15 ore di bozze e provini,

IOSONOUNCANE ha scritto e arrangiato in ogni singola parte, nota, accento.

Ira è quindi il lavoro in cui IOSONOUNCANE oggi delinea la sua figura di

compositore e arrangiatore, andando ben oltre quella di cantautore e

producer.

Il disco è stato concepito seguendo alcuni punti fermi: un ensemble preciso

per il quale scrivere, una serie di musicisti sui quali modellare strutture,

arrangiamenti, timbri, dinamiche, trame vocali. Ira è quindi una partitura

interamente eseguibile dal vivo dai musicisti che hanno suonato nel disco:

Mariagiulia Degli Amori, Serena Locci, Simona Norato, Simone Cavina,

Francesco Bolognini e Amedeo Perri. Il risultato finale dipinge un paesaggio

sonoro fitto e sconfinato in cui si intrecciano elettronica, psichedelia, echi del

Maghreb e reminiscenze jazz.