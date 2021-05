I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno disarticolato una organizzazione criminale dedita al traffico ed allo spaccio di ogni tipo di stupefacenti, ben strutturata e organizzata nei minimi dettagli, che occupava le principali piazze di spaccio cittadino, in particolare quella di Mulinu Becciu. Il blitz Dogs Square (dal gran numero di cani di razza Rottweiler e Pitbull in possesso degli indagati) è scattato (come anticipato stamani) nelle prime ore della mattinata odierna a Cagliari e Selargius (Su Planu) con notifiche anche nel carcere di Uta (CA).

Prosegue dopo il video

Le immagini

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, con la collaborazione dei colleghi del 9° Battaglione Sardegna, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, del Nucleo Cinofili di Abbasanta (Or) e del 11° Nucleo Elicotteri Carabinieri “Elmas”, hanno eseguito la maxi ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gipdi Cagliari, su richiesta della Procura della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, con l’aggravante dell’essersi avvalsi di minori di anni 18.

L’indagine, condotta in una prima fase dal mese di aprile 2017 al mese di settembre 2019, con l’ulteriore verifica del perdurare delle situazioni tra agosto e ottobre 2020, si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e mediante l’utilizzo di dispositivi di videoripresa, il tutto supportato da servizi di osservazione ed attività di riscontro. Nel corso dei lunghi mesi di osservazione i Carabinieri hanno riscontrato che i 14 indagati avevano organizzato una rete per lo spaccio di cocaina e hashish, nelle ‘case parcheggio’ di Mulinu Becciu. Gli arresti sono stati effettuati anche a Sant’Elia, Is Mirrionis e Pirri.

Lo spaccio avveniva sotto l’egida di una due coniugi (separati e l’uomo in carcere) che gestiva l’attività illecita da casa sua, avvalendosi della collaborazione dei figli minorenni. L’indagine ha definito il ruolo dei promotori e dei partecipi del sodalizio, ognuno dei quali con i precisi compiti di fornitore, corriere, addetto al taglio, custode e vedetta. I Carabinieri sono riusciti a risalire sia al dato qualitativo sia quantitativo delle sostanze stupefacenti, visto che gli episodi di cessione erano panetti (definiti saponette) di hashish con un prezzo variabile tra i 4 e gli 8 euro al grammo, ovvero involucri di cocaina con un prezzo variabile tra i 90 ed i 100 euro a grammo e marijuana

Il G.I.P., condividendo l’impianto probatorio, ha emesso nei confronti di 12 indagati la misura della custodia cautelare in carcere e per i restanti due quella degli arresti domiciliari. La gran mole di elementi raccolti fa sì che ricorrano “tanti e qualificati elementi significativi della sussistenza del sodalizio come definito dal Testo Unico stupefacenti, difficilmente riscontrati in altre indagini di questa natura. In quei palazzi si sviluppava, quotidianamente e senza interruzione, l’attività di conservazione, preparazione, confezionamento e spaccio delle sostanze stupefacenti, nonché quella di contabilità ad esso strettamente collegata. Tutto ciò ha consentito di pervenire ad una precisa ricostruzione dell’attività illecita di commercio di sostanze stupefacenti espressione di una struttura associativa senza dubbio molto efficiente”.

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati Lacu Fabio (31enne), già detenuto per altra causa, Eriu Fabiana (36enne), Partolino Alberto (37enne), Cuccu Gianmatteo (31enne), Pintori Marcello (35enne, Meloni Ambra (40enne), Durzu Gabriele (29enne), Eriu Pier Paolo (53enne), Lugas Nicola (domiciliari, Bellu Simone (34enne), Ben Aissa Selma (34enne), Cadelano Roberto (56enne), Stazzu Riccardo (domiciliari). Uno dei destinatari dell’ordine di custodia cautelare risulta ricercato. Tra gli indagati c’era anche il giovane Alessandro Carcassi, morto la settimana scorsa dopo esser caduto da un pluviale mentre tentava di raggiungere l’appartamento di via Piero della Francesca.

La notizia di riferimento: