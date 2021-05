Notizie non rincuoranti sono emerse dai dati pubblicati dall’Istat in relazione alle richieste ‘di aiuto durante la pandemia’. Come riporta l’Istituto nazionale di statistica, nel 2020 le chiamate al 1522, il numero telefonico contro stalking e violenza, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019.

I mesi in cui sono state effettuate più chiamate sono quelli del lockdown più duro, tra marzo e maggio, in cui la convivenza forzata e la crisi economica ha dato vita a circostanze problematiche. Ma anche il 25 novembre, data in cui si ricorda la violenza contro le donne.

La violenza segnalata è soprattutto fisica (47,9%), ma quasi tutte le donne hanno subìto più di una forma di violenza e tra queste emerge quella psicologica. In aumento rispetto agli anni precedenti anche le richieste delle donne più giovani, fino a 24 anni, e delle donne con più di 55 anni. Il 18,5% delle violenze commesse sono state effettuate da familiari, mentre sono stabili le violenze dai partner attuali (57,1% nel 2020).