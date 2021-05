Un 43enne di San Gavino Monreale (Su) si è accorto di un addebito incomprensibile per un acquisto su una nota piattaforma vendita mondiale online che non aveva mai compiuto. Verificando la lista dei movimenti della carta di credito prepagata che utilizza per acquisti e pagamenti online e approfondendo la situazione con la società, è riuscito a capire quanto accaduto ottenendo pure qualche speranza di recuperare il credito.

Ha quindi disabilitato quella carta di debito per paura che da un momento all’altro gli arrivasse la comunicazione che altro suo denaro fosse già stato speso da sconosciuti, e si è si è rivolto ai carabinieri che si sono dedicati a comprendere quanto accaduto.

La prepagata era stata sicuramente clonata come spesso purtroppo avviene con tecniche ormai ben conosciute.

I Carabinieri di San Gavino sono comunque risaliti al destinatario dell’acquistato effettuato con la carta prepagata dell’ignaro sangavinese, identificandolo per un 30enne brindisino residente a Roma, alla Magliana. Il truffatore è stato denunciato per la clonazione e l’uso fraudolento della carta di credito. Ancora non è chiaro quale dei tanti metodi abbia utilizzato per clonare la carta e far accreditare come propria sul sito di commercio on-line, anche se a fronte di situazioni analoghe la nota piattaforma americana collabora con le forze di polizia per risolvere questo tipo di truffe.