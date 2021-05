“Rispetta la Bandiera!”: è questo il testo dei manifesti che CasaPound ha affisso in tutta la Sardegna per “evidenziare lo stato in cui versa il Tricolore in alcuni immobili pubblici”.

“Uno Stato che non rispetta la propria Bandiera, è uno Stato che non si cura del suo simbolo più importante”, si legge nella nota di CasaPound. “Come se non bastasse, il vilipendio o danneggiamento della Bandiera è punibile secondo l’articolo 292 del codice penale”.

“Invitiamo tutti i responsabili – concludono – a rinnovare il Tricolore, ove danneggiato, e a portare rispetto alla Bandiera che riunisce tutti gli italiani e i cittadini a segnalarci ulteriori casi di bandiere degradate”