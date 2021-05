I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Oristano sono intervenuti per l’incendio di un deposito agricolo a San Quirico, intorno alle 22:30 di ieri sera.

Ricevuta la chiamata, la Sala Operativa dei Vvf ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento dalla centrale, che ha messo in sicurezza lo scenario e spento le fiamme, le quali hanno coinvolto anche un mezzo agricolo.

Non risultano persone ferite. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e non si escludono problemi elettrici.