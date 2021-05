Paura sulla SS131 dove un furgone che stava viaggiando lungo la strada ha infatti preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sassari che prontamente ha spento l’incendio limitando i danni e bonificando l’area interessata.

Il furgone durante la marcia ha preso fuoco e il conducente ha abbandonato l’autoveicolo lanciando l’allarme e mettendosi al sicuro.

Sul posto la polizia stradale per regolare la circolazione.

